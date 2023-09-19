Эти духи с фруктовыми нотками — лучшие для женщин: весь день держатся стойко (список)

Духи с фруктовыми ароматами любят не только женщины. Доказано, что мужчины обожают этот запах на прекрасной половине человечества.

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Они воспринимают его как нежный, неагрессивный, женственный и вкусный, никогда не могут пройти просто так мимо дамы, которая использовала фруктовый парфюм.

Эксперты назвали лучший женский парфюм с фруктовым ароматом. На первое место они поставили Taj Sunset, Escada с тропическим шлейфом.

На второе — Aqua Allegoria Limon Verde, Guerlain с ароматом сада после дождя, на третье — Eau d’Hadrien, Annick Goutal, этот парфюм пахнет свежим лимоном.

Источник: samyiluchshiy.ru