Какие духи обладают роскошным ароматом, но при этом стоят копейки: вы удивитесь

На самом деле духи могут пахнуть дорого и роскошно, но при этом стоить в магазинах вполне доступно.

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Эксперты «МаркиКачества» определили такие ароматы. Они не только обладают достойным запахом, который покоряет с первой нотки, но и отлично держатся на теле в течение всего дня.

Участники эксперименты были удивлены, когда узнали об их демократичной стоимости.

Специалисты назвали лучшими бюджетными духами со стойким ароматом Armand Basi In Red, который включает в себя запах цитруса, бергамота, корицы и имбиря. А также парфюм фабрики «Новая заря» Patchouli Magique, цена которых не более тысячи рублей.

Источник: markakachestva.ru