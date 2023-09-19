Методом «две ложки» доводим вещи до идеала: еще никогда стирка не была такой классной (за копейки)

Методом «две ложки» вы отстираете вещи с любыми проблемами: с пятнами, посторонними оттенками вроде серости и желтизны, те, которые давно не вычищались основательно.

При помощи двух простых ингредиентов вы смоете удалить со своего белья загрязнения самого различного рода, даже максимально застарелые.

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Две столовые ложки с горкой соли и одну столовую ложку разрыхлителя теста растворим в теплой воде.

Замочим в составе наши вещи на два часа. Далее просто кинем их в барабан стиралки. Вещи на выходе станут идеально простиранными!

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».