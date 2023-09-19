Жаль раньше не знали: одна таблетка заменит список моющих средств — отлично справится с жиром и грязью

Мало кто знает, но таблеткой для посудомойки можно отмыть практически весь дом, далеко не только посуду.
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Растворите одну таблетку в тазике с теплой водой и моющее средство для всего готово!
Им вы с легкостью справитесь с известковым налетом на душевой кабине, сантехнике, смесителях.
Средство отлично промывает кухонные шкафы, плиту, столешницы от липкого жира.
Для пола это тоже идеальный состав, поскольку он легко собирает грязь и пыль.
Да и стекла таблетке для посудомойке подвластны, ведь она не только хорошо очищает поверхность без царапин, но и не оставляет разводов.
Источник: Telegram-канал «Фабрика идей»