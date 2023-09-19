Жаль раньше не знали: одна таблетка заменит список моющих средств — отлично справится с жиром и грязью

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Растворите одну таблетку в тазике с теплой водой и моющее средство для всего готово!

Им вы с легкостью справитесь с известковым налетом на душевой кабине, сантехнике, смесителях.

Средство отлично промывает кухонные шкафы, плиту, столешницы от липкого жира.

Для пола это тоже идеальный состав, поскольку он легко собирает грязь и пыль.

Да и стекла таблетке для посудомойке подвластны, ведь она не только хорошо очищает поверхность без царапин, но и не оставляет разводов.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей»