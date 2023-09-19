Как содой решить сразу три огородные беды: вывести тлю, паутинного клеща, мучнистую росу

Народный состав с содой и мылом может решить сразу несколько огородных проблем: вывести целый список вредителей, справиться с рядом недугов растений.
В частности, данный состав эффективно проявил себя против тли, паутинного клеща и мучнистой росы.
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Смешиваем две ложки жидкого мыла с восемью ложками пищевой соды, одной чайной ложкой аптечного йода, одним литром теплой воды.
Этот состав разводим 10 литрами воды. Далее при помощи опрыскивателя тщательно обрабатываем пораженные растения со всех сторон. Эффект будет скоро!
Источник: Telegram-канал «Секрет дачи. Дом и сад»».