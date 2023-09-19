Раскрываем, когда доллар будет стоить 110 рублей: реальные цифры, а не сказки

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Согласно данным фонда, курс российской валюты без изменения нынешних условий и денежно-кредитной политики будет терять по 2 рубля в месяц.

Если тенденция не изменится, то к началу второго квартала 2024 года отечественная валюта упадет до 110 рублей за доллар и даже ниже.

Однако ситуацию можно переломить, «Росконгресс» считает, что для этого необходимо ввести 100%-ную репатриацию валютной выручки. В данном варианте развития событий рубль будет колебаться в районе 80-90 рублей за доллар.

Источник: РИА Новости.