Лучше хранятся всю зиму: насолили огурцов без уксуса - как

Многие хозяйки заготавливают на зиму огурцы. Обычно это маринованные овощи, бывает, что с ними делают ассорти, а также икру или другие разнообразные закуски. Но не каждая знает, как обойтись при закрутке без уксуса.

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Разумеется, совсем без консерванта не обойтись – храниться банки не будут и скоро вздуются. Но вместо уксусной эссенции в народе используют лимонную кислоту, которая, по мнению приверженцев этого метода, позволяет огурчикам сохраняться намного лучше.

Так сколько же нужно лимонки на литр маринада? Опытные кулинары берут на такой объем жидкости 1 чайную ложку кислого порошка. Его хватает на 1,5–2-литровую баночку с огурцами. Тогда как на литровую тару достаточно взять 0,5 чайной ложки лимонки.

По материалам сайта «БердскОнлайн»