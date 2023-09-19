Трюк с яйцами для вкуснющих блинов: секретный рецепт теста, нажарили – ахнули от красоты и нежности

Блины россияне обожают в любом виде, независимо от возраста – и взрослые и дети. Рецептов по приготовлению этого поистине национального блюда существует огромное количество, как и секретов его приготовления.

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Как сделать блинчики нежными и кружевными, знает не каждая хозяйка. Между тем, существует секрет, позволяющий достичь идеального результата. И он связан с тестом.

Обычно хозяйки заводят тесто из всех ингредиентов сразу. Но если белки и желтки разделить, взбить их по отдельности и только потом влить в муку, успех будет гарантирован.

Такая манипуляция позволит достичь нежного и воздушного теста, на выходе – ажурных и мягких блинчиков.

По материалам сайта Belnovosti