Клубнику так готовят к зиме: если все сделать неправильно, можно запросто лишиться урожая

Клубника. Фото: Global Look Press

Важные действия для ягоды.

Не все дачники знают, какие процедуры нужно провести клубнике перед зимовкой. Между тем, грамотная работа на грядке позволит ягоде не только благополучно пережить морозы, но и следующим летом приумножить урожай.

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Действовать надо последовательно. Сначала избавляются от старых веточек и кустов, которые не плодоносили, а также от «заболевших» растений. Затем ликвидируют усы, отступая от корня на несколько сантиметров.

Свободные места засаживают молодняком –  берут для этого первые от материнского куста поросли. И обязательно обрабатывают от вредителей и болезней, отдавая предпочтение 1%-ной бордоской жидкости.

Если на грядке были замечены тля, белокрылка, трипсы и паутинные клещи, то применяют биопрепараты наподобие «Фитоверма», «Битоксибациллина.

И в заключение подкармливают лунки, разрыхляют почву, окучивают кустики и мульчируют. Клубника к зиме готова!

По материалам сайта Belnovosti

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