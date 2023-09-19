С ванны сошли потоки грязи, когда применили это чудо-средство: такой белой ее еще не видели

После гигиенических процедур ванну недостаточно просто протереть тряпочкой. Оказывается, многие хозяйки этого не знают и раз за разом просто насухо вытирают резервуар. Меж тем, так накапливается налет, который не каждое магазинное средство отчистит. Но тратиться и не надо, можно сделать чудо-смесь самим. Экономичнее и эффективнее будет.

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Причем, это в разы быстрее, поскольку потоки грязи буквально сами отстают от стенок. А надо всего-то взять губку, намылить любым мылом, насыпать на нее чайную ложку лимонной кислоты и капнуть на все это уксусом.

Пойдет обильное пенообразование, вот тогда и нужно пройтись этой губкой по ванне. Когда потерли стенки – смыли душевой лейкой всю отставшую грязь, и ванна станет чистой.

По материалам сайта Belnovosti