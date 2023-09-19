Истощенная земля станет райскими кущами: что надо сделать с почвой в теплице осенью

В конце сезона дачники хлопочут на огороде, чтобы следующим летом легче было ухаживать за участком. Тепличной земле нужен особый уход, поэтому ей уделяют пристальное внимание.

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Истощенную после сезона землю в теплице обязательно подкармливают, дабы восстановить. Для этого используют удобрения, богатые микроэлементами.

Сначала убирают с грядок все сорняки и ботву от урожая. Затем землю оздоравливают биопрепаратами, обрабатывают перегноем или компостом, вносят 40-60 гр суперфосфата, 25-30 гр сульфата калия на квадратный метр земли. После чего перекапывают участок.

Важно при этом, чтобы двери и форточки в теплице не были открыты в холода, иначе низкие температуры не оставят шанса полезным бактериям.

По материалам сайта Izvmor