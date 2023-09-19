Запорхают от счастья: эти два знака зодиака ждет большая любовь уже в начале октября

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«Близнецы – месяц урожайный на приятные эмоции. Зарождается новое чувство или разгорается старое в отношениях. Кстати октябрь для близнецов хорошее время , чтобы наконец то съехаться с человеком, с которым давно встречаетесь.

Скорпионы. Первая половина месяца богата на знакомства, притянутся новые люди. Это может стать началом большой дружбы или даже романа, но с одним условием не критикуйте новых знакомых в мелочах», – заявила эксперт.