Запорхают от счастья: эти два знака зодиака ждет большая любовь уже в начале октября

Многие люди мечтают о большой любви. Но кто-то легко заводит отношения, а другие годами чувствуют себя одиноко. Особенно сильно обуревает тоска осенью, когда хочется быть в приятной компании. Для Teleprogramma.pro астролог Анна Савельева рассказала, кого в начале октября ждут перемены в личной жизни и пылкие чувства.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Близнецы – месяц урожайный на приятные эмоции. Зарождается новое чувство или разгорается старое в отношениях. Кстати октябрь для близнецов хорошее время , чтобы наконец то съехаться с человеком, с которым давно встречаетесь.
Скорпионы. Первая половина месяца богата на знакомства, притянутся новые люди. Это может стать началом большой дружбы или даже романа, но с одним условием не критикуйте новых знакомых в мелочах», – заявила эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro