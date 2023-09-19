Магниты для денег: эти комнатные растения привлекут богатство в дом

Создать в доме особую атмосферу всегда помогут живые цветы. А некоторая растительность в горшках и вовсе способствует, по поверьям, привлечению богатства. Известно о трех видах цветов, которые считаются беспроигрышным вариантом.

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Притягивает в дом деньги и финансовое благополучие красная герань. Считается, что магнитом для банкнот служит ее особенный запах, который не всем по душе.

Долларовое дерево, или замиокулькас, также якобы привлекает богатство, оттого и название такое у него валютное. Чтобы усилить эффект от растения, нужно положить в горшок несколько монет и не забывать поливать.

Символ богатства с древности – бамбук. Если посадить его себе в горшке, то он станет магнитом для денег.

По материалам сайта Belnovosti