Природа готовит приятный сюрприз для россиян: синоптик Вильфанд сообщил о приходе аномальной погоды

По словам синоптика, ожидается температура выше нормы на 2-6 градусов. Так в регионах Черноземья термометры покажут около +26 градусов, а в Поволжье и на юге – до +28.

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