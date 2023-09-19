Природа готовит приятный сюрприз для россиян: синоптик Вильфанд сообщил о приходе аномальной погоды

Погода в России часто бывает непредсказуемая. Однако осень выдалась наредкость теплой и засушливой. В Москве редко идут дожди, а также стоит плюсовая погода даже ночью. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномальной погоде в прогнозе с 18 по 24 сентября. Он признался, что почти все регионы России ожидает аномальная погода. Природа готовит приятный сюрприз.
По словам синоптика, ожидается температура выше нормы на 2-6 градусов. Так в регионах Черноземья термометры покажут около +26 градусов, а в Поволжье и на юге – до +28.
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«Если говорить о всей территории страны, то комфортная неделя прогнозируются – температура на большей части России будет выше нормы. Только на Дальнем Востоке, в Якутии, температурный фон будет ниже нормы, в конце недели температура понизится и в Приморском крае, но до нормальных значений», – заявил Вильфанд, пишет ТАСС.