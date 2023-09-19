Зачем хозяйки берут в туалет лавровый лист: ахнули, когда узнали, теперь так же делаем

Век живи – век учись экономии и бытовым хитростям от мудрых хозяек, которые давно не покупают ароматизаторы, а используют подручные средства и рады. Учитывая цены в магазинах на импортные освежители воздуха, надо еще семь раз прицениться, чтобы один раз потратиться.

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Есть способ для туалета, который не предполагает огромных затрат. Но он помогает устранять неприятные запахи, исходящие от унитаза. Это использование лаврового листа.

Хитромудрые хозяюшки поступают так: измельчают лаврушку, складывают в чулок или капроновый носок, подвешивают в туалете. Специя поглотит ненужный смрад, а если внести к ней эфирные масла типа лаванды, лимона, мяты, то еще и наполнит комнату ароматами более приятными.

По материалам сайта Belnovosti