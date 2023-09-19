Розы станут цвести как в райском саду: названы три лучших натуральных средства для подкормки

Дачники любят выращивать разные цветы на своих участках. Многим нравятся розы, так как они красиво цветут. Однако это растение требует особого ухода. Агроном Анастасия Коврижных рассказала, чем нужно подкармливать розы, чтобы они цвели долго и пышно. Она не стала утаивать, что лучше всего подойдут натуральные удобрения.
По словам эксперта, розы отлично реагируют на компост. Она пояснила, что его следует рассыпать вокруг кустов весной и осенью тонким слоем (порядка двух сантиметров).
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Также агроном отметила, что хорошо подойдет навоз. Это удобрение вносят в октябре, заранее смешав с верхним слоем грунта.
А вот для полива эксперт посоветовала использовать биогумус. Для этого его надо смешать с водой (один к двум) и вносить раз в месяц на протяжении всего периода вегетации, пишет портал «БелНовости»,