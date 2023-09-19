Розы станут цвести как в райском саду: названы три лучших натуральных средства для подкормки

По словам эксперта, розы отлично реагируют на компост. Она пояснила, что его следует рассыпать вокруг кустов весной и осенью тонким слоем (порядка двух сантиметров).

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Также агроном отметила, что хорошо подойдет навоз. Это удобрение вносят в октябре, заранее смешав с верхним слоем грунта.

А вот для полива эксперт посоветовала использовать биогумус. Для этого его надо смешать с водой (один к двум) и вносить раз в месяц на протяжении всего периода вегетации, пишет портал «БелНовости»,