Прогнали смрад из шкафа с одеждой: вместо затхлой вони источает теперь только благоухание

Не каждая хозяйка знает, что делать при появлении затхлости в шкафу с одеждой и бельем. Постельное уже не пахнет свежестью, не подарит ощущения чистоты вечером, хоть и постиранное. А вещи на выход уже явно не наденешь, если смердят таким запашком.

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Хозяйки раньше в панике маскировали вонь, но она продолжала распространяться. Теперь же известно, как можно не просто скрыть, а снять проблему. И это не какое-то специальное средство, а самодельная сыпучая смесь.

Берем активированный уголь и пищевую соду. Измельчаем таблетки, смешиваем в низкой миске и ставим ее в самый низ шкафа. Ингредиенты поглотят запах и воспрепятствуют его появлению.

По материалам сайта Belnovosti