Названы самые популярные имена в России за последние 120 лет: многие удивились

В России каждый год рождаются сотни тысяч детей. Все чаще родители стараются дать малышам иностранные имена, которые звучат более красиво. Не так давно стало известно, что в ЗАГСе были зарегистрированные такие имена новорожденных: Эльбрус, Алтай, Галактион, Мираж, Зима, а также Малина, Искра, Весна, Тиффани.
Однако «Тинькофф Журнал» провел интересное исследование – эксперты выяснили, какие имена в России были самыми популярными за последние 120 лет. Оказалось, что все же актуальны простые имена.
В топ-3 самых популярных женских имен попали: Татьяна, Анна и Александра. Отмечается, что такие имена были популярны также в 20 веке и в начале 2000-х годов. Чуть уступают им, но также занимают лидирующие позиции: Елена, Екатерина, Ольга и Мария.
А вот в списке мужских имен востребованы такие имена, как Владимир, Александр, Михаил и Алексей. Чуть реже встречаются: Николай, Иван и Дмитрий.
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Сейчас же на пике моды имена девочек, которые звучат лаконично: София, Ева, Мария, Анна и Виктория. Примечательно, что имя Анастасия, которое еще 20 лет назад было очень популярно, теперь стало не модным – оно заняло лишь 17 место в общем рейтинге. Еще реже девочкам стали давать имена: Алиса, Елизавета, Екатерина и Дарья.
Мальчиков сейчас чаще всего в России называют Артемами – оно лидирует в половине регионов страны. Среди мужских имен также лидируют – Максим и Александр.
«Из имен, которые уже сейчас входят в 20 самых популярных, быстрее всего растет популярность женских имен Ева, Василиса, Мирослава; мужских – Лев, Марк, Мирон и Тимофей», – пояснили эксперты, пишет «Газета.ру».