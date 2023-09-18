Названы самые популярные имена в России за последние 120 лет: многие удивились

В топ-3 самых популярных женских имен попали: Татьяна, Анна и Александра. Отмечается, что такие имена были популярны также в 20 веке и в начале 2000-х годов. Чуть уступают им, но также занимают лидирующие позиции: Елена, Екатерина, Ольга и Мария.

А вот в списке мужских имен востребованы такие имена, как Владимир, Александр, Михаил и Алексей. Чуть реже встречаются: Николай, Иван и Дмитрий.

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Сейчас же на пике моды имена девочек, которые звучат лаконично: София, Ева, Мария, Анна и Виктория. Примечательно, что имя Анастасия, которое еще 20 лет назад было очень популярно, теперь стало не модным – оно заняло лишь 17 место в общем рейтинге. Еще реже девочкам стали давать имена: Алиса, Елизавета, Екатерина и Дарья.

Мальчиков сейчас чаще всего в России называют Артемами – оно лидирует в половине регионов страны. Среди мужских имен также лидируют – Максим и Александр.