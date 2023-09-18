Волшебный напиток для лилий: поливаем осенью — наслаждаемся безудержным цветением летом

Мечтаете о том, чтобы в будущем году ваш сад утопал в благородных лилиях? Тогда не откладывайте подкормку цветов на потом. Удобрение нужно успеть внести до первых заморозков. В противном случае оно может не помочь.

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Состав простой. Ингредиенты доступные. А эффект от этой подкормки будет сказочным. Все, что вам нужно — это 10 литров отстоявшейся воды и 2 столовые ложки борофоски.

Готовое удобрение вносится методом полива под корень. Но помните: питательные вещества усвоятся гораздо быстрее, если перед процедурой взрыхлить почву и удалить все сорняки.

Если все сделать правильно, вашему саду будут завидовать все соседи.

Источник: издание belnovosti.by