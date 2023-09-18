Как в два счета избавиться от остатков клея на банках: поможет аптечный препарат — эффективнее ацетона

Многие хозяйки используют для закруток на зиму банки из-под солений, приобретенных в супермаркете. И, конечно же, на них есть этикетки, которые так просто не оторвать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Даже если вам удастся снять бумажный слой, клей все равно останется и будет неприятно липнуть к рукам. Решить проблему можно с помощью ацетона. Но есть и другой, более эффективный способ.

Оказывается, остатки клея можно убрать с помощью раствора нашатырного спирта. Инструкция простая. Смешайте 500 мл воды с 2 ст. ложками аптечного препарата. Затем смочите в этом составе губку, приложите ее к проблемному месту.

Подождите 10 минут и аккуратно пройдитесь губкой по наклейке. Вы будете в полном восторге: уже через минуту от клея не останется никаких следов.

Будьте осторожны: используйте в процессе чистки маску и по возможности откройте окно. Помните о том, что препарат имеет весьма резкий и специфический запах.

Источник: thekley.ru