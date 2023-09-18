Это знают не все: вот как нужно хранить урожай — пролежит до весны и поразит своим вкусом

Эксперт пояснила, что прохлада в погребе является не единственным условием, которое необходимо соблюдаться для хранения урожая. Еще среди важных пунктов — температура. Не должно быть сильных перепадов. Не стоит забывать про влажность, которая в идеале не превышает 50%.

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Также важно знать, какой сорт овощей выращен. Плоды будут лежать почти год, если относятся к сортам и гибридам, главными особенностями которых считается способность храниться долго.

«Хранить овощи можно в сухих опилках или песке, это увеличит их срок годности. Некоторые еще раскладывают клубни и корнеплоды по полиэтиленовым мешкам. Конечно, это не спасает их от загнивания, но мешает распространиться заражению», — рассказала Раченко, пишет портал «Городовой».

Она напомнила, что помещение еще всегда нужно регулярно проветривать.