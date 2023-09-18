Это знают не все: вот как нужно хранить урожай — пролежит до весны и поразит своим вкусом

В начале осени важно не только собрать урожай и подготовить участок к зимовке. Также нужно плоды расположить так, чтобы они сохранились до Нового года, а лучше — до лета. Чаще всего урожай отправляют в подвал или погреб. Садовод Елена Раченко рассказала, какие условия в них должны быть соблюдены, чтобы сохранить плоды дольше.
Эксперт пояснила, что прохлада в погребе является не единственным условием, которое необходимо соблюдаться для хранения урожая. Еще среди важных пунктов — температура. Не должно быть сильных перепадов. Не стоит забывать про влажность, которая в идеале не превышает 50%.
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Также важно знать, какой сорт овощей выращен. Плоды будут лежать почти год, если относятся к сортам и гибридам, главными особенностями которых считается способность храниться долго.
«Хранить овощи можно в сухих опилках или песке, это увеличит их срок годности. Некоторые еще раскладывают клубни и корнеплоды по полиэтиленовым мешкам. Конечно, это не спасает их от загнивания, но мешает распространиться заражению», — рассказала Раченко, пишет портал «Городовой».
Она напомнила, что помещение еще всегда нужно регулярно проветривать.