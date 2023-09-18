Лучшее удобрение для тюльпанов: внесите осенью до и после посадки — будут пышно цвести в новом году

Хотите наслаждаться пышным цветением тюльпанов в новом году? Тогда эта инструкция для вас. Сделайте все в точности, как написано, и ваша клумба удивит всех соседей.

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Приступайте к делу в сентябре. Для начала нужно выбрать место. Помните: тюльпаны нельзя сажать на одном и том же участке. Следует выдержать паузу не менее 5 лет.

Кроме того, грядку нужно подготовить заранее. Сначала почву необходимо удобрить навозом. А в день посадки землю рекомендуется посыпать смесью из сульфата калия и двойного суперфосфата. На 1 м² нужно взять 2 ст ложки первого препарата и 4 ст ложки второго удобрения.

После внесения питательной смеси грунт необходимо перекопать, и можно приступать к посадке. Глубина, на которую нужно погрузить луковицу, зависит от ее диаметра: этот показатель умножают на 3. То есть луковицу в 3 см следует заглубить на 9 см.

Через 21 день после посадки тюльпаны нужно побаловать азотом. Для этого можно использовать селитру. Расход подкормки: 2 ст ложки на 1 м². Помните: пропорции очень важны. Если вы хотите получить хороший результат, обязательно придерживайтесь этих рекомендаций.

Источник: tut-news.ru