Эффектный макияж обеспечен: такие цвета теней этой осенью стали самыми топовыми — женщины выбирают только их

«Осень ассоциируется с природными цветами — оранжевый, коричневый, бронза и бургунди. Используйте темный оттенок теней для нанесения во внешний уголок века. Нанесите светлый оттенок (бежевый или золотистый) на внутренний уголок глаза и под брови. Это сделает взгляд ярким и открытым, подчеркнет красоту ваших глаз», — пояснила специалист.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Она также посоветовала использовать кисточку для растушевки, чтобы были плавные переходы между оттенками теней. А чтобы глаза были более выразительными, можно с помощью темного карандаша или жидкой подводки выделить верхнюю линию ресниц Также визажист напомнила, что стоит использовать туш, которая сделает взгляд более глубоким, пишет портал «А теперь внимание!».