Волшебная подкормка для замиокулькаса: используем вместо полива — ветки растут ударными темпами

Обычно замиокулькас не доставляет никаких проблем. Но нетерпеливые цветоводы жалуются, что растение неохотно выпускает новые ветки и листья.

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Тоже не можете дождаться свежих побегов? Тогда записывайте рецепт. Эта подкормка творит настоящие чудеса. За год у вашего «зеленого питомца» отрастет не менее 10 новых веток.

Рецепт простой. Налейте в миску 2 мл аммиака, 4 мл циркона и 1 л фильтрованной воды и 2 мл нашатырного спирта. Хорошенько все перемешайте и используйте полученный состав для полива.

Процедуру следует проводить 1 раз в 7 дней. Помимо этого, замиокулькас можно подкормить препаратом «Фертика». Он продается в садовых магазинах.

Если использовать эти удобрения по очереди, замиокулькас быстро разрастется на весь подоконник.

Источник: cpykami.ru