Самый лучший вариант: только эти растения идеально восстанавливают почву после томатов

Многие дачники осенью собирают остатки урожая. Почти все выращивают томаты. Однако после них нужно восстановить почву, которая истощается после выращивания плодоносных растений. Агроном Анастасия Коврижных рассказала, какие сидераты нужно посадить после сбора урожая томатов, чтобы восстановить почву.
По словам эксперта, можно использовать белую горчицу. Нужно ее высадить, если весь сезон томаты болели, были заражены грибком или фитофторой. Отмечается, что срезать растения надо сразу, как только появятся всходы.
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Также подойдет другое растение — вика, принадлежащее к семейству бобовых. По словам агронома, она сделает почву лучше, более рыхлой и уничтожит всю патогенную микрофлору. Более того, почва станет более плодороднее.
Важно знать, что сеют это растение надо в ноябре, а после появления всходов — скосить. Весной землю надо обязательно перекопать, пишет сайт belnovosti.