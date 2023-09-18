Самый лучший вариант: только эти растения идеально восстанавливают почву после томатов

По словам эксперта, можно использовать белую горчицу. Нужно ее высадить, если весь сезон томаты болели, были заражены грибком или фитофторой. Отмечается, что срезать растения надо сразу, как только появятся всходы.

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Также подойдет другое растение — вика, принадлежащее к семейству бобовых. По словам агронома, она сделает почву лучше, более рыхлой и уничтожит всю патогенную микрофлору. Более того, почва станет более плодороднее.

Важно знать, что сеют это растение надо в ноябре, а после появления всходов — скосить. Весной землю надо обязательно перекопать, пишет сайт belnovosti.