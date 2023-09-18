Чем поливать кактусы, чтобы они выглядели бодрыми: обычная вода погубит растения — нужны добавки

Сложно найти более неприхотливые растения, чем кактусы. Но это вовсе не значит, что им совсем не нужен уход.

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Возможно, вы не знали, но кактусы плохо переносят воду из под крана. Примеси, которые входят в ее состав, постепенно образуют на земле корковый налет. А это, как вы понимаете, не идет на пользу растениям.

Чтобы избежать защелачивания грунта, нужно использовать дождевую, фильтрованную или отстоянную воду. Но далеко не у каждого цветовода есть возможность так заморачиваться с поливом.

К счастью, есть более простой вариант. Чтобы смягчить воду, необходимо добавить в литр жидкости 2-3 капли азотной или уксусной кислоты.

Пользуйтесь этим трюком во время каждого полива, и ваши кактусы будут всегда выглядеть бодро.

Источник: tut-news.ru