Влажный или сухой: ветврач пояснил, какой корм надо давать кошке

Многие дома держат кошек. Питомцы всегда дома создают уют, а также поднимают настроение в самые серые дни. Однако о них нужно заботиться и правильно кормить, чтобы хвостатые животные не болели. Ветеринарный врач Александра Глебова рассказала, нужно ли давать кошке влажный корм, если она предпочитает кушать только сухой.
По словам эксперта, базовым для кормления является именно сухой корм.
«Влажный корм — это дополнение к рациону, как лакомство. Абсолютно не обязательный компонент. Поэтому заставлять есть его не нужно, главное, чтобы питомец выпивал достаточное количество жидкости», — пояснила Глебова, пишет портал «А теперь внимание!».
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Также она пояснила, сколько раз надо кормить кошку в день. По словам специалиста, пока нет точных данных, лучше давать корм три раза в день или не ограничивать доступ питомца к миске с едой. Однако важно просто не превышать суточную норму, чтобы не возникли проблемы с весом.