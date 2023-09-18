Влажный или сухой: ветврач пояснил, какой корм надо давать кошке

По словам эксперта, базовым для кормления является именно сухой корм.

«Влажный корм — это дополнение к рациону, как лакомство. Абсолютно не обязательный компонент. Поэтому заставлять есть его не нужно, главное, чтобы питомец выпивал достаточное количество жидкости», — пояснила Глебова, пишет портал «А теперь внимание!».

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Также она пояснила, сколько раз надо кормить кошку в день. По словам специалиста, пока нет точных данных, лучше давать корм три раза в день или не ограничивать доступ питомца к миске с едой. Однако важно просто не превышать суточную норму, чтобы не возникли проблемы с весом.