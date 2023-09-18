Волшебные гранулы для малины: закапываем под кустом осенью — летом собираем урожай ведрами

После завершения периода плодоношения малиновые кусты нуждаются в обязательной подкормке. В этот период культура испытывает острую нехватку фосфора и калия.

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Если восполнить дефицит питательных элементов до наступления холодов, малинник будет плодоносить всем на зависть. А если проигнорировать потребности кустарника, он, увы, не порадует урожаем.

Удобрение для малины можно смешать самостоятельно. Для этого необходимо взять 50 гр суперфосфата и 40 гр сульфата калия. Такого количества подкормки хватит на один куст.

Смесь следует закопать под ветками на глубину около 10 см. Если все сделать правильно, гранулы простимулируют растения на обильное плодоношение в будущем году.

Источник: ogorod.ru