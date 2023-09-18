Лучшие сорта томатов: новинки, которые отлично показали себя этим летом — смело сажайте в новом сезоне

Новые сорта помидоров появляются каждый год, но многие дачники относятся к ним настороженно. Тоже сомневаетесь? Тогда эта информация будет вам полезна. Бывалые огородники провели исследования и назвали три новых сорта, которые хорошо показали себя этим летом.

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Первое место занял сорт с говорящим название «Толстомяс F1». Этот гибрид начинает плодоносить уже на 95-й день после всходов. Помидоры растут крупные и мясистые. Средний вес одного томата — около 300 граммов. Плоды можно использовать для заготовок на зиму или употреблять в свежем виде. Урожайность сорта выше всяких похвал: с 1 м² можно собрать до 20 килограммов томатов.

На втором месте расположился гибрид «Сладкие дольки F1». Этот сорт относится к томатам черри. Плоды растут сладкие с едва ощутимой кислинкой. Созревают рано, первые помидоры появятся уже через 85 дней после всходов. Урожайность высокая: до 14 килограммов с 1 м².

Третье место досталось сорту «Съешка F1». Гибрид дает плоды сливка. Его можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте. Урожайность стабильная: 18 килограммов томатов с участка в 1 м². Плоды этого сорта имеют толстую шкурку, поэтому они великолепно подходят для засолки и маринования.

Источник: ogorod.ru