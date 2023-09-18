Просто полейте орхидеи соком этого цитруса — бутоны зацветут: дома будет как в королевском саду

По словам экспертов, орхидея прекрасно реагирует на внесение сока лимона. Дело в том, что в этой жидкости содержится большое количество витаминов и минералов, которые стимулируют рост культуры.

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Тут есть еще один заметный плюс — сок лимона обладает бактерицидными свойствами, которые защищают корни цветов от грибков и гниения. А также он хорошо поддержит оптимальный уровень кислотности грунта, лучше всего подходящий для развития орхидей.

Садоводы пояснили, что для приготовления такой подкормки нужно выжать сок одного фрукта и растворить его в литре воды. Особенно важно, чтобы жидкость была отстоянной. Поливать орхидею этим средством можно раз в неделю. Еще можно опрыскивать листья. Нужно раствор всегда взбалтывать перед применением, пишет портал «БелНовости».