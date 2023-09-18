Просто полейте орхидеи соком этого цитруса — бутоны зацветут: дома будет как в королевском саду

Фото: freepik.com

Опытные садоводы порекомендовали заменить покупную подкормку на народное средство.

Зачастую дома многие пытаются выращивать цветы. Очень красиво выглядят орхидеи. Однако это растение требует тщательного ухода. Нужно не только ухаживать за цветком, но и подкармливать его. Можно использовать готовые комплексные удобрения, но опытные садоводы также рекомендуют попробовать народные средства, которые даже более эффективны. 

По словам экспертов, орхидея прекрасно реагирует на внесение сока лимона. Дело в том, что в этой жидкости содержится большое количество витаминов и минералов, которые стимулируют рост культуры.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Тут есть еще один заметный плюс — сок лимона обладает бактерицидными свойствами, которые защищают корни цветов от грибков и гниения. А также он хорошо поддержит оптимальный уровень кислотности грунта, лучше всего подходящий для развития орхидей.

Садоводы пояснили, что для приготовления такой подкормки нужно выжать сок одного фрукта и растворить его в литре воды. Особенно важно, чтобы жидкость была отстоянной. Поливать орхидею этим средством можно раз в неделю. Еще можно опрыскивать листья. Нужно раствор всегда взбалтывать перед применением, пишет портал «БелНовости».

Читайте также