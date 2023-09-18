Как заточить тупые ножницы с помощью кусочка фольги: будут резать лучше новых — дел на 2 минуты

Затупились ножницы? Теперь это не проблема. Опытные хозяйки поделились ловким трюком. Инструмент можно заточить самостоятельно. Все, что вам потребуется, — это кусочек фольги и пара свободных минут.

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Инструкция простая. Сложите лист фольги в несколько раз: он должен стать твердым. И сделайте несколько надрезов. Повторяйте действия до тех пор, пока ножницы не станут острее. Обычно на это уходит не более 1-2 минут.

Таким нехитрым способом можно привести в порядок не только швейные и канцелярские ножницы, но и маникюрный инструмент.

Источник: издание belnovosti.by