Как восстановить почву после уборки томатов: все проще, чем вы думаете — удобрения не нужны

Помидоры относятся к прожорливым растениям: они подчистую высасывают из почвы все питательные вещества. Поэтому грунт после уборки томатов нуждается в восстановлении.

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Но не спешите закупаться удобрениями. Это совершенно ни к чему. Проблему можно решить и менее затратным способом.

Опытные огородники сеют на месте помидорных грядок сидераты. Эти полезные растения не только восстанавливают плодородный слой почвы и очищают ее от бактерий, но и благоприятно влияют на структуру грунта.

К работе следует приступать осенью, сразу после того, как участок освободится от томатов. На помидорных грядках можно посадить белую горчицу. Этот сидерат является отличным удобрением и обладает противогрибковым действием.

Кроме того, можно посеять вику. Это растение тоже питает и защищает почву от грибка, а также положительно влияет на структуру грунта.

Независимо от того, какой вариант вы выберете, нужно дождаться всходов и тут же их скосить. Весной грядку следует перекопать. Этих действий будет достаточно для того, чтобы восстановить почву.

Источник: издание belnovosti.by