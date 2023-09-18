Рекордная индексация пенсии с 1 октября: кто из россиян получит увеличенные выплаты

Отмечается, что выплаты будут увеличены для военных и лиц, к ним приравненных, в том числе сотрудников МЧС. Для последний категории граждан индексация пенсии будет рекордной — 10,5%.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Добавим, что к сотрудникам МЧС относятся также: пожарные, спасатели, военнослужащие по контракту с МЧС, а еще гражданские специалисты. Важно знать, что для увеличения выплат не нужно подавать заявления. Индексация пройдет автоматически, сообщают «Известия».

Напомним, что сотрудники МЧС выходят на пенсию в 50 лет, при наличии 25 лет стажа, из них 15 лет в противопожарной службе. Спасателям I-III классов достаточно 15 лет стажа.