Температура поднимется до +24 градусов: синоптики озвучили неожиданный прогноз погоды для жителей Москвы

В России погода часто оказывается переменчивой. Однако осень выдалась очень теплой в центральной части страны. Синоптики недавно заговорили о приходе бабьего лета. Воздух лишь ночью опускается ниже +10 градусов, а днем прогревается до +19 и +20 градусов. Однако теперь синоптики сообщили об аномальной погоде, которая ожидается с 18 по 24 сентября.
Сначала воздух в столице прогреется до +21 градуса. Такая погода ожидается 21 сентября. А на выходных будет уже до +24 градусов тепла. Москвичей ждет малооблачная и достаточно солнечная погода. Такая же атмосфера ожидается и в Санкт-Петербурге.
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По словам специалистов, уже во вторник, 19 сентября, воздух прогреется также до+21 градуса в культурной столице, а к пятнице там потеплеет до +24 градусов. Осадков в эти дни не ожидается, передает телеканал «Санкт-Петербург».
«Атмосферное давление в начале недели составит 766 миллиметров ртутного столба, к среде снизится до 747. Метеозависимым людям стоит учитывать этот резкий перепад», – отметили синоптики.