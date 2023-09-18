Температура поднимется до +24 градусов: синоптики озвучили неожиданный прогноз погоды для жителей Москвы

Сначала воздух в столице прогреется до +21 градуса. Такая погода ожидается 21 сентября. А на выходных будет уже до +24 градусов тепла. Москвичей ждет малооблачная и достаточно солнечная погода. Такая же атмосфера ожидается и в Санкт-Петербурге.

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По словам специалистов, уже во вторник, 19 сентября, воздух прогреется также до+21 градуса в культурной столице, а к пятнице там потеплеет до +24 градусов. Осадков в эти дни не ожидается, передает телеканал «Санкт-Петербург».