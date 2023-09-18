Если джинсы уже надоели: такие брюки идеально подойдут на осень — удобные и очень стильные

Эксперт пояснила, что стоит обратить внимание на брюки с прямым кроем с длиной до щиколотки, брюки-палаццо или трубы. Но она подчеркнула, что нужно учитывать один нюанс — линия талии должна быть завышена. Дело в том, что такие брюки отлично смотрятся с кедами и полусапогами.

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Также Любовь отметила, что важно правильно подобрать материал. Сшить брюки лучше всего из шерсти, плотного хлопка, велюра, вельвета или кожи.