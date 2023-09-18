Если джинсы уже надоели: такие брюки идеально подойдут на осень — удобные и очень стильные

Многие женщины предпочитают носить комфортные наряды. Осенью это особенно важно, так как холодает. Зачастую джинсы становятся главной частью в гардеробе, но порой они надоедают. Модный эксперт Любовь Жукова рассказала, какими брюками можно заменить надоевшие джинсы этой осенью. По ее словам, они такие же удобные, а также выглядят гораздо стильнее.
Эксперт пояснила, что стоит обратить внимание на брюки с прямым кроем с длиной до щиколотки, брюки-палаццо или трубы. Но она подчеркнула, что нужно учитывать один нюанс — линия талии должна быть завышена. Дело в том, что такие брюки отлично смотрятся с кедами и полусапогами.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Также Любовь отметила, что важно правильно подобрать материал. Сшить брюки лучше всего из шерсти, плотного хлопка, велюра, вельвета или кожи.
«А что касается цвета, типичные осенние оттенки впишутся в любой гардероб. Обратите внимание на бордовые, шоколадные, серые, зеленые и темно-синие тона», — добавила эксперт, пишет портал «Городовой».