Вся чернота сразу слезла: узнали убойный состав от нагара — всего лишь сода и аптечный бутылек

Нагар на сковороде легко смывается. Фото: соцсети

Состав простой и проверенный тысячами пользователей.

Совершенно не обязательно бежать за едкой химией в магазин, если вы хотите удалить черный нагар со сковородки.

Простая сода в сочетании с аптечным веществом устроит такую реакцию, которая легко справится с любыми наслоениями, даже самыми тяжелыми.

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Берем 3 столовые ложки соды, 2 столовые ложки перекиси водорода и губку. Смешиваем ингредиенты — должна получиться кашица. 

Теперь нанесите этот состав на сковороду с нагаром. Оставьте контактировать минут на 20-30.

Далее обработайте металлической губкой и смойте. Чистота гарантирована!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»

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