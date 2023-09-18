Специальные средства для ванны больше не берем: вычищаем до блеска этим составом — грязи нет за секунду

Не стоит тратить средства на дорогую химию, если ваша ванна приобрела посторонний оттенок. Очистить и выбелить до блеска смогут простые средства, которые есть у каждого в аптечке.

Стоят они копейки, а эффект производят просто феноменальный. Грязь растворится на ваших глазах, обнажив под собой редкую белизну поверхности.

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Выльем в мисочку пузырек перекиси водорода, туда же добавим чайную ложку любого средства для мытья посуды или жидкого мыла, а также чайную ложку пищевой соды.

Губкой нанесем это средство на загрязненную поверхность ванны, обработаем и смоем теплой водой.

Источник: дзен-канал «Уютный дом».