Называем самые стойкие духи из бюджетной линии: пахнут роскошью и чувственностью

Эксперты «МаркиКачества» оценили стойкость, качество и аромат бюджетного парфюма для женщин. И назвали самые идеальные.

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Отмечено, что хотя парфюм и относится к бюджетной линии, он вовсе не пахнет дешево. Духи навевают мысли о роскоши и утонченности их хозяйки.

Итак, лучшими бюджетными духами со стойким ароматом названы Armand Basi In Red, который включает в себя запах цитруса, бергамота, корицы и имбиря. А также духи фабрики «Новая заря» Patchouli Magique, цена которых не больше тысячи рублей.

Источник: markakachestva.ru