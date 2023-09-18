Если на унитазе появился налет — берем бутылек из аптечки: белеет на глазах в одно мгновение

Ели ваш унитаз потемнел так, что обычные средства не справляются, попробуйте этот великолепный состав из нашатырного спирта и перекиси водорода.

Эти вещества справятся с любой, даже самой сложной задачей. Они химически воздействуют даже на минеральные наслоения, размягчая их и растворяя.

Вы удивитесь произведенному эффекту, ваш унитаз станет кристально белым, будто вы его только что приобрели в магазине!