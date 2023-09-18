Узнали, как стирают турецкие прачки: всегда немного нашатыря — вещи будто только из магазина

Этот метод стирки с нашатырем можно назвать гениальным. Ни одного пятна не остается под его воздействием, уходят даже десятилетние загрязнения, с которыми вы давно смирились.

При этом метод очень прост и дешев. Вам не нужно будет покупать дорогие отбеливатели, пятновыводители и порошки. Просто замачивайте в этом дешевеньком составе белье, а потом отправляйте в машинку.

Из барабана вы достанете вещи в таком состоянии, в каком не видели их очень давно.