Узнали, как стирают турецкие прачки: всегда немного нашатыря — вещи будто только из магазина

Этот метод стирки с нашатырем можно назвать гениальным. Ни одного пятна не остается под его воздействием, уходят даже десятилетние загрязнения, с которыми вы давно смирились.
При этом метод очень прост и дешев. Вам не нужно будет покупать дорогие отбеливатели, пятновыводители и порошки. Просто замачивайте в этом дешевеньком составе белье, а потом отправляйте в машинку.
Из барабана вы достанете вещи в таком состоянии, в каком не видели их очень давно.
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В 2 литрах теплой воды разбавьте 2 столовые ложки перекиси водорода и 1 столовую ложку нашатырного спирта. Добавьте 1 столовую ложку стирального порошка.
Оставьте белье в растворе на ночь, накрыв таз пищевой пленкой или пакетом. Утром прокрутите на том режиме, который требуется вашим вещам.
По материалам дзен-канала «Живи легко»