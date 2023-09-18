Урожайные сорта томатов черри — вырастают до двух метров, не надо ухаживать, на одной кисти до 300 помидоров

Один из лучших — «летнее солнце». Этот сорт может покорить с первого взгляда — плоды вкусные и сочные, ухаживать за растениями практически не надо, а пасынков формируется много.

Сорт «черная вишня» тоже один из лучших. Отличается высокой урожайностью и устойчивостью к температурным перепадам. Такие томаты дают урожай ежегодно, независимо от условий.

Томаты сорта «сумасшедшие черри Барри» долго хранятся. Они желтые, продолговатые, с острым носиком. На кисти формируется сразу до 300 помидоров.

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