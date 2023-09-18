Урожайные сорта черри томатов - вырастают до 2 метров, не надо ухаживать, на одной кисти до 300 помидоров

Томаты черри - это генетическая разновидность помидоров. Они маленькие и вишнеобразные. Если выбрать правильные сорта, то растения завалят вас урожаем, замучитесь собирать.

Один из лучших - «Летнее солнце». Этот сорт может покорить с первого взгляда - плоды вкусные и сочные, ухаживать за растениями практически не надо, а пасынков формируется много.

Сорт «Черная вишня» тоже один из лучших. Отличается высокой урожайностью и устойчивостью к температурным перепадам. Такие томаты дают урожай ежегодно, независимо от условий.

В томаты сорта «Сумасшедшие черри Барри» долго хранятся. Они желтые, продолговатые, с острым носиком. На кисти формируется сразу до 300 помидоров.

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