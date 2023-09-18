Все решено и подписано: с 1 октября 2023 года будут проиндексированы зарплаты и пенсии — подробности

Традиционно именно в октябре происходит индексация зарплат за счет федерального бюджета. Эта осень тоже не стала исключением. Прибавку получат военные, силовики и работники государственных органов. Правительство уже подписало соответствующие документы. Зарплаты проиндексируют с 1 октября 2023 года.

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Увеличатся оклады военных и работников силовых структур. Размер прибавки составит 10,5 процента. Это в 2 раза больше последних показателей годовой инфляции.

Оклады госслужащих и работников государственных органов вырастут не так сильно — всего на 5,5 процента. Однако этого должно хватить, чтобы рост цен не ударил по кошельку.

Помимо того, индексация коснется и военных пенсий. Соответствующий закон был принят Госдумой еще в 2022 году. Средний размер пенсий будет в районе 42 000 рублей. А это почти в 2 раза выше прожиточного минимума.

Источник: mk.ru