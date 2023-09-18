При какой температуре воздуха надо выкапывать гладиолусы — не спешите, ближе к зиме

Осенью не спешите выкапывать гладиолусы. Эти цветы обладают шикарным иммунитетом к холодам.

Приступайте к процедуре после первых заморозков, когда температура воздуха за окном уже стабильно холодная — в районе 5 градусов тепла. В таком случае нет смысла держать луковицы в земле, их надо убирать.

Как только вы выкопали растения — луковицы надо просушить и обветрить. Потом обрезаем ботву и переносим луковицы в теплое помещение.

Не забудьте обработать гладиолусы перед хранением от вредителей. Их главный враг — трипсы. Приобретите в магазине любой препарат, иначе за зиму есть риск погубить растение.

Как только луковицы хорошо просушились — заверните их в бумагу и отправляйте на зиму в холодильник или в подвал. Главное, чтобы температура воздуха была не выше 8 градусов тепла.

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