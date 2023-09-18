Трюк с содой от опытной прачки спас посеревшие вещи: после стирки — белее снега

Опытные прачки умеют вернуть былую белизну даже самым запущенным вещам. Часто они используют простой состав с содой и перекисью водорода, который серые и пожелтевшие вещи превращает в кристально чистые.

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Приготовьте таз с водой примерно в 40 градусов, отмерьте в него 4 ложки пищевой соды, хорошенько растворите, чтобы не было кристаллов. Далее влейте в воду половину бутылочки перекиси водорода.

В этом составе замочите белые вещи на 15–60 минут, в зависимости от степени проблемы.

Далее вещи простирайте стиральным порошком. Результат вас точно впечатлит!

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка».