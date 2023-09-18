На какую высоту надо обрезать розы осенью — цветы переживут лютые морозы и снегопады

Осенью не надо спешить обрезать розы, так как растения еще растут полным ходом, не мешайте им до последнего. В противном случае есть риск, что у роз проснутся новые почки и молодые ростки. А морозы все это убьют.

Отложите обрезку до того, пока не ударили заморозки. В центральных регионах России идеальное время — конец ноября. Роза все это время проходит естественную закалку, которая помогает ей потом выжить зимой.

Перед обрезкой листья розы удаляем. Затем приступаем к самому процессу. Опытные огородники заявляют, что стебли растений надо резать под высоту укрытия. Обычно это стандартные дуги — растения не должны быть выше их.

Затем накрывайте двумя слоями пленки спандбонда и все. Растения прекрасно переживут даже лютые морозы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».