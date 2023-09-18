Посоветовали вымачивание в перекиси: стирка — восторг, вещи кристальной чистоты

Роскошный метод отбеливания перекисью водорода радует своей доступностью, дешевизной и поразительным эффектом.

Даже самые застиранные вещи быстро вернут свой блеск и чистоту под влиянием дешевенького аптечного средства.

Способ великолепно подходит для деликатных, кружевных вещей и нижнего белья.

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В таз с теплой водой насыпьте 3–4 столовые ложки соды, влейте ½ бутылочки перекиси водорода.

Замочите в этой воде блузки, нижнее белье и другие тонкие вещи. Подождите около 15 минут, достаньте и ополосните.

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка».