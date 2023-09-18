Самые вкусные женские духи: называем пятерку любимых, волшебно-нежных, чарующих

Даже в самой простой одежде женщина будет восприниматься роскошной, если на ней будет несколько капель дорогих духов.

Глаза можно обмануть, но вот внутренние импульсы всегда срабатывают безоговорочно.

Хорошие духи станут вишенкой на торте вашего образа и заставят мужские сердца биться учащенно.

Эксперты определили, какие духи чаще всего выбирают женщины по всему миру для создания своего неповторимого имиджа.

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На первое место они поставили бессменный аромат Chanel № 5, который выпускается с 1921 года и по-прежнему является самым популярным у женщин по всему миру. Их цветочно-древесный аромат никогда не выходит из моды.

J’adore от Dior — вторые по продаваемости духи, их аромат чувственный, цветочно-фруктовый, яркий.

На третьем месте — цветочный и легкий аромат La Vie Est Belle от Lancôme. На четвертом — пряно-сладкий и загадочный Black Opium от Yves Saint Laurent. На пятом — нежный цветочно-фруктовый парфюм Flowerbomb от Viktor & Rolf.

Источник: rsute.ru