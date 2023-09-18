Весь налет с унитаза испарился на глазах: всего лишь вылили аптечный бутылек

Даже самый запущенный унитаз с желтыми пятнами и известковым налетом превратится в кристально чистый под воздействием двух аптечных средств.
Вам не нужно будет прилагать никаких усилий. Просто полейте этим суперсоставом поверхность, дождитесь реакции и смойте.
Наслоения стекут тонкой струйкой, а минеральные отложения раскрошатся под влиянием дешевеньких, но мощных веществ.
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В 2 литра воды налейте 100 миллилитров перекиси водорода, 50 миллилитров нашатырного спирта.
Этот раствор распределите по поверхности унитаза, оставьте на несколько часов для воздействия. Хорошенько промойте щеткой или ершиком.
Источник: дзен-канал «Дачный гороскоп».