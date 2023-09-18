Почистили духовку способом «На два раза»: блестит как новая, как будто и не готовили

Старую и грязную духовку можно очистить методом «На два раза». То есть, по-другому говоря, в два этапа. Для этого возьмите противень и насыпьте в него равномерно шесть столовых ложек соды. Затем залейте водой, чтобы до краев оставался один сантиметр.

После - добавьте три капли любого жидкого моющего средств и шкурки апельсина или лимона для более приятного запаха.

Отправляйте противень в духовку и включайте на максимальную температуру. Если ваша решетка грязная - ее тоже ставьте выше противня, лишним не будет.

Как только вода в противне закипит - убавьте огонь до минимального, иначе жидкость зальет вам всю духовку. Через 30 минут откройте дверцу, там должен возникнуть эффект «Паровой бани».

Даем духовке окончательно остыть и приступаем ко второму методу чистки - с помощью губки отмываем раствором из противня. Грязь будет тут же отходить.

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